Tranh cãi xoay quanh thông tin về căn cứ tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Giám đốc Dự án hợp tác an ninh Đông Bắc Á của Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội Mỹ Leon Sigal ngày 13/11 (theo giờ địa phương) đã đăng một bài viết với nhan đề "Bài báo thổi phồng sự thật của tờ Thời báo New York về tên lửa Bắc Triều Tiên", trên trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên "Vĩ tuyến 38 độ Bắc" (38 North) của Mỹ.Trước đó, tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 12/11 (theo giờ địa phương) dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), cho biết đã xác định được vị trí của 13 trên 20 căn cứ tên lửa chưa khai báo của Bắc Triều Tiên và các căn cứ này vẫn đang hoạt động bình thường. Theo CSIS, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang lừa gạt cộng đồng quốc tế.Ông Leon Sigal chỉ trích rằng: nội dung báo cáo này thay vì đưa tin đúng sự thật một cách lành mạnh, lại thổi phồng sự thật một cách cực đoan, tác động tiêu cực tới độc giả.Ông Sigal nhấn mạnh Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn chưa hề đạt tới thỏa thuận về việc kìm hãm miền Bắc triển khai tên lửa. Washington cũng chưa đề ra biện pháp tương ứng cần thiết nào nhằm đạt đến thỏa thuận này.Giám đốc Sigal cho rằng chỉ sau khi Bắc Triều Tiên dừng sản xuất vật chất phân hạch hạt nhân, thì khi đó mới có thể đàm phán tiếp về việc miền Bắc dừng triển khai và sản xuất tên lửa. Vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay trong đối thoại Mỹ-Triều là cần phải đạt được thỏa thuận về việc Bắc Triều Tiên khai báo toàn bộ các vũ khí hạt nhân, tên lửa mà nước này đang sở hữu.