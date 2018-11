Giá chung cư tại Seoul giảm sau 61 tuần

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Ủy ban thẩm định giá Hàn Quốc (KAB) công bố về giá chung cư trong tuần thứ hai của tháng 11, giá chung cư tại Seoul đã giảm 0,02% so với tuần trước đó. Như vậy, xu hướng tăng giá chung cư tại Seoul kéo dài suốt 64 tuần qua đã dừng lại, chuyển sang xu hướng giảm trong tuần này.Giá chung cư tại 11 quận phía Nam sông Hàn sau khi giảm 0,02% trong tuần trước, đã tiếp tục giảm 0,03% trong tuần này, đặc biệt 4 quận là Gangnam, Seocho, Songpa, Gangdong có mức giảm 0,07%. Ngược lại, giá chung cư 14 quận phía Bắc sông Hàn lại tăng 0,02% trong tháng này, giảm 0,01% so với tuần trước.KAB phân tích giá chung cư tại Seoul chuyển sang xu hướng giảm là bởi người dân có tâm lý chờ đợi hiệu quả từ "đối sách ổn định thị trường bất động sản ngày 13/9" của Chính phủ. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh giá chung cư tại các khu vực từng tăng vọt giá trong thời gian qua, bao gồm 4 quận phía Nam sông Hàn.