Hàn Quốc xúc tiến đàm phán FTA với Indonesia và Malaysia

Hàn Quốc sẽ xúc tiến đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Indonesia và Malaysia, hai quốc gia quan trọng trong chính sách phương Nam mới của Chính phủ.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong từ ngày 13/11 tới 15/11 vừa qua, đã thảo luận với các Bộ trưởng Thương mại của Indonesia, Malaysia và Ấn Độ tại Singapore, về phương án hợp tác kinh tế với ba quốc gia này.Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita, hai bên nhất trí xúc tiến lại FTA Hàn-Indonesia bị gián đoạn từ năm 2014. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại quốc tế Malaysia Darell Leiking, hai bên thống nhất rằng cần xúc tiến FTA Hàn-Malaysia để phát triển quan hệ thương mại, đầu tư song phương.Theo đó, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ tiến hành các quy trình cần thiết trong nước để mở đàm phán FTA với hai nước Indonesia và Malaysia.Hiện tại, Hàn Quốc đã ký kết 16 FTA, trong đó có 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand, và "siêu FTA" là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).Ngoài ra, từ năm 2016, Hàn Quốc đang đàm phán tự do hóa bổ sung cho FTA Hàn-ASEAN hiện hành. Việc xúc tiến thêm FTA song phương với Indonesia và Malaysia song song với FTA Hàn-ASEAN, là nhằm phản ánh các vấn đề quan tâm chung của hai nước khó phản ánh trong FTA đa phương.