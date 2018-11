Tuyên bố Chủ tịch Hàn-ASEAN hối thúc thực thi các nội dung nhất trí liên Triều, Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 20 diễn ra ngày 14/11 tại Singapore, lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch với 16 nội dung.Trước tiên, lãnh đạo các nước bày tỏ hoan nghênh ba Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên diễn ra trong năm nay, hoan nghênh Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9, Tuyên bố chung Mỹ-Triều 12/6, đánh giá nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã góp phần đạt được những bước tiến này.Tiếp đó, lãnh đạo các nước hối thúc các bên liên quan tiếp tục nỗ lực, thực thi sớm những nội dung đã nhất trí, vì hòa bình và ổn định vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc không còn hạt nhân. Các nước cũng hối thúc Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết không phóng tên lửa, thử nghiệm hạt nhân, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện.Các nước tái khẳng định quyết tâm thực thi toàn diện nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ quan tâm đến những nỗ lực quốc tế vì mục tiêu "phi hạt nhân hóa miền Bắc triệt để và được kiểm chứng đầy đủ".Lãnh đạo các nước bày tỏ cảm ơn chính sách phương Nam mới và việc Tổng thống Moon Jae-in lập Ủy ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới trong năm nay. Các nước tái khẳng định sẽ tăng cường các cơ chế thảo luận đa dạng trong khu vực, như Hội nghị ASEAN+3, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.Cùng với đó, các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm mở rộng thương mại, tự do bằng cách vận dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-ASEAN, nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 tỷ USD cho tới năm 2020. Các bên nhất trí tăng cường nỗ lực hơn nữa, nhằm đạt được bước tiến trong đàm phán tự do hóa bổ sung về thuế quan với các mặt hàng nhạy cảm trong FTA Hàn-ASEAN,Các bên đánh giá quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sắp sửa đạt tới giai đoạn hoàn tất, quyết định ký kết hiệp định này vào năm sau.Lãnh đạo các nước cũng nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Hàn Quốc vào năm sau, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Hàn-ASEAN.