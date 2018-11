Bắc Triều Tiên đề xuất mở đường bay quốc tế nối hai miền Nam-Bắc

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sáng thứ Sáu (16/11) đã tổ chức cuộc họp về hợp tác hàng không liên Triều tại Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc. Cuộc họp được diễn ra theo đề xuất của Bình Nhưỡng.Phía miền Bắc có 5 người, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục hàng không dân dụng Ri Yong-son dẫn đầu. Phía miền Nam cũng gồm 5 người, do Trưởng phòng Chính sách hàng không, thuộc Bộ Địa chính và giao thông Son Myung-soo làm trưởng đoàn.Bộ Địa chính và giao thông cho biết Bắc Triều Tiên đã đề xuất kết nối hai miền Nam-Bắc thông qua đường bay quốc tế trên biển Đông và biển Tây. Về phần mình, Hàn Quốc đề nghị thảo luận tiếp về vấn đề này thông qua các cuộc hội đàm giữa giới chức hàng không liên Triều trong thời gian tới.Trưởng đoàn phía Hàn Quốc, ông Son Myung-soo, cho biết miền Bắc từng đề xuất tương tự lên Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) vào hồi tháng 3 vừa qua, nhưng đây là lần đầu tiên quan chức hàng không hai miền thảo luận về vấn đề này.Theo ông Son, việc mở đường bay quốc tế mới thông thường mất khoảng một năm. Tuy nhiên, việc mở đường bay nối hai miền Nam-Bắc cần sự phê chuẩn của cộng đồng quốc tế do hiện nay miền Bắc vẫn bị cấm vận, nên chưa rõ sẽ mất thời gian bao lâu.