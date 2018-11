Giá xăng giảm 115 won/lít sau biện pháp giảm thuế của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Giáxăng dầu tại Hàn Quốc đã giảm hai tuần liên tiếp do hiệu quả của biện pháp giảm thuế xăng dầu trong vòng 6 tháng của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 6/11 vừaqua.Trang opinet.co.kr, chuyên cung cấp dịch vụ về giá dầu của Tổng công ty dầu Hàn Quốc, hôm thứ Bảy (17/11) cho biết giá xăng bình quân trên cả nước trong tuần thứ hai của tháng 11 là 1.575,2 won/lít, giảm 85,2 won. Giá xăng trước đó cũng đã giảm 29,7 won/lít. Như vậy là mức giảm trong cả hai tuần đạt 114,9 won/lít. Đây là lần đầu tiên giá xăng tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 1.500 won/lít kể từ sau tuầnthứ tư của tháng 5. Giá dầu diesel dành cho xe ô tô trong vòng một tuần đã giảm56,2 won, còn 1.419,2 won/lít, mức giảm cao nhất sau tuần thứ ba của tháng 8 vừaqua.Theo khu vực, giá xăng tại Seoul trong tuần qua đạt 1.652,6 won/lít, giảm 72,6 won so với tuần trước, nhưng vẫn cao hơn 77,4 won so với giá xăng bình quân trên cả nước. Thành phố Daegu là nơi có giá xăng thấp nhất, đạt 1.543,7 won/lít, giảm 83,6 won. Giá xăng mà các công ty lọc dầu cung cấp ra thị trường là 1.443,2 won/lít, giảm 105,4 won, giá dầu diesel là 1.317,9 won/lít, giảm 70,1 won.Tổng công ty dầu Hàn Quốc cho biết giá dầu quốc tế gần đây có chiều hướng giảm do tồn kho dầu thô và sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng, nhưng mức giảm còn hạn chế do khả năng các nước sản xuất dầu mỏ lớn giảm sản lượng. Giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục giảm do xu hướng giảm của giá dầu quốc tế và biện pháp giảm thuế xăng dầu của Chính phủ. Giá dầu Dubai, loại dầu Hàn Quốc nhập khẩu chính, đạt 67,2 USD/thùng, giảm 3,5 USD so với tuần trước.