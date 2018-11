Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi sự hợp tác của Trung Quốc trong lộ trình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Có mặt tại Papua New Guinea để tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương" (APEC), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 17/11 đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại đây, Tổng thống Moon nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á sẽ mang lại lợi ích chiến lược cho cả hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc. Tổng thống bày tỏ hy vọng về sự hợp tác song phương chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, vì sự phát triển quan hệ Hàn-Trung và lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong năm nay, một thời đại hòa bình đầy bất ngờ đang mở ra trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống bày tỏ cảm ơn vai trò xây dựng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong những bước tiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, như ba cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều.Ông Moon ví mối quan hệ Hàn-Trung như một cây cổ thụ bám rễ sâu vững chắc, hy vọng mối quan hệ này sẽ "đâm chồi nảy lộc" hơn nữa trong thời gian tới.Tổng thống Hàn Quốc cho hay đất nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đang ngày càng phát triển và thành công, nâng tầm vị thế trên thế giới. Ông Moon đánh giá sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 12 năm ngoái, giao dịch thương mại, đầu tư và giao lưu nhân lực giữa hai nước đã có sự gia tăng, quan hệ Hàn-Trung đang hồi phục nhanh chóng.Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng vẫn còn những bài toán chưa được giải quyết, hai bên cần phải tiếp tục nỗ lực để giúp người dân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi hiện nay. Tổng thống hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác và đối phó chặt chẽ với các vấn đề nổi cộm quốc gia, như vấn đề bụi siêu nhỏ.Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá một năm qua là khoảng thời gian quan trọng, không chỉ với quan hệ Hàn-Trung mà còn với tình hình bán đảo Hàn Quốc. Trong thời gian qua, cả hai bên đều đã nỗ lực và thu được thành quả to lớn.Ông Tập Cận Bình lấy làm vui mừng vì các nội dung nhất trí với Tổng thống Moon Jae-in đang được từng bước thực hiện, quan hệ song phương có triển vọng phát triển ổn định trong thời gian tới, đóng góp hiệu quả vào sự ổn định và hợp tác chung trên bán đảo Hàn Quốc.Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh hai nước Hàn-Trung có chung lập trường về việc xúc tiến thiết lập hòa bình, an toàn trên bán đảo Hàn Quốc, tuân thủ trật tự quốc tế. Do vậy, việc duy trì quan hệ song phương theo hướng đúng đắn, tăng cường trao đổi chiến lược là phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai nước cần phải tăng cường trao đổi chiến lược, tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình, thịnh vượng vĩnh viễn khu vực.