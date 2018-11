Samsung đứng thứ 19 trong Top 100 thương hiệu toàn cầu

Photo : YONHAP News

Trong bảng xếp hạng "Top 100 thương hiệu toàn cầu", do Viện nghiên cứu thương hiệu châu Âu, một cơ quan tư vấn về thương hiệu có trụ sở tại Viên (Áo) công bố gần đây, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đứng thứ 19, tăng 4 bậc so với vị trí thứ 23 vào năm ngoái. Giá trị thương hiệu của Samsung trong năm nay đạt 39,27 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm ngoái. Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách này.Hãng Apple (Mỹ) đứng đầu danh sách với giá trị thương hiệu đạt 153,31 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí thứ nhất nối tiếp năm ngoái. Tiếp theo là Google, Microsoft, Amazon, Facebook, đều là các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Mỹ. Trong năm nay, hãng Amazon tăng 2 bậc, Facebook tăng 5 bậc.Trong các thương hiệu châu Á lọt vào Top 100, có công ty viễn thông di động China Mobile của Trung Quốc xếp vị trí thứ 10. Công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba và doanh nghiệp công nghệ thông tin Tencent của nước này lần lượt xếp vị trí thứ 14 và 16, cao hơn Samsung.Trong số 100 thương hiệu, Mỹ chiếm gần một nửa với 48 thương hiệu, tổng giá trị thương hiệu chiếm 58,5%. Sau đó tới Trung Quốc với 12 thương hiệu, Đức 9 thương hiệu, Anh 7 thương hiệu và Nhật Bản 4 thương hiệu.Viện nghiên cứu thương hiệu châu Âu cho biết giá trị thương hiệu của tất cả các doanh nghiệp của Trung Quốc đã tăng khoảng 63,8%, mức tăng trưởng cao nhất trong số các quốc gia. Các doanh nghiệp của Mỹ chiếm nhiều nhất, nhưng mức tăng giá trị thương hiệu chỉ dừng ở 0,7%.Tháng trước, theo báo cáo của hãng tư vấn thương hiệu Interbrand của Mỹ, hãng điện tử Samsung xếp vị trí thứ 6 thế giới với giá trị thương hiệu đạt 59,89 tỷ USD.