Giá xăng tại Hàn Quốc giảm 133 won/lít trong gần hai tuần

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết tính tới ngày 17/11, tức 12 ngày sau khi biện pháp giảm thuế xăng dầu của Chính phủ chính thức có hiệu lực, giá xăng bình quân tại các trạm xăng dầu trên toàn Hàn Quốc đạt 1.556,8 won/lít (gần 1,4 USD), giảm 133 won (0,12 USD) so với ngày 5/11, thời điểm ngay trước khi biện pháp giảm giá xăng dầu có hiệu lực. Giá xăng đã giảm sâu hơn so với mức dự đoán của Chính phủ là 123 won (0,11 USD). Trong khi đó, giá dầu diesel cũng giảm 87,7 won (0,08 USD).Đặc biệt, cứ ba trạm xăng dầu thì hai nơi có giá xăng giảm sâu hơn so với mức dự đoán của Chính phủ. Ngoại trừ tỉnh Nam Jeolla, các tỉnh thành khác đều có mức giảm lớn hơn 123 won (0,11 USD).Giá xăng dầu giảm không chỉ bởi ảnh hưởng của biện pháp giảm thuế xăng dầu của Chính phủ, mà còn bởi xu hướng giảm của giá dầu quốc tế gần đây, như giá dầu Dubai đã giảm xuống 66 USD/thùng, từ mức 82 USD/thùng hồi đầu tháng trước.Trên toàn Hàn Quốc, vẫn còn 173 trạm xăng chưa giảm giá, chiếm khoảng 1,5%. Phần lớn đây là các trạm xăng ở các xã, chưa bán hết lượng tồn kho trước khi nhập xăng dầu mới phản ánh mức thuế giảm.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi giá xăng dầu, đồng thời khuyến khích các đơn vị cung cấp xăng dầu nhanh chóng phản ánh xu hướng giảm của giá dầu quốc tế vào giá bán ra thị trường.