Lịch họp Quốc hội bị gián đoạn, chính giới đổ lỗi cho nhau

Photo : KBS News

Các lịch trình họp tại Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục bị gián đoạn sang ngày thứ hai (20/11) do sự "tẩy chay" của đảng đối lập Hàn Quốc tự do. Lịch họp của 6 trên 7 Ủy ban thường trực Quốc hội cùng ngày đã không thể diễn ra do đảng Hàn Quốc tự do không tham gia, làm trở ngại quá trình thẩm định các dự luật và dự thảo ngân sách năm 2019.Trước đó, trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do, Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Sung-tae chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành từ chối tổ chức phiên điều trần về tiêu cực trong tuyển dụng ở các cơ quan Nhà nước, nhằm bảo vệ Thị trưởng Seoul Park Won-soon, đồng thời đẩy trách nhiệm cho đảng cầm quyền.Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Kim Kwan-young cũng về phe với đảng Hàn Quốc tự do, chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đã không chấp nhận phương án nhượng bộ mà đảng này đưa ra là tự quyết định về thời gian tiến hành phiên điều trần.Hiện tại, ngoại trừ đảng Dân chủ đồng hành, cả 4 đảng còn lại đều đã đồng ý tiến hành phiên điều trần về hành vi tiêu cực trong tuyển dụng tại các cơ quan Nhà nước, thỏa mãn điều kiện yêu cầu tổ chức điều trần là có một phần tư số nghị sĩ tán thành.Đảng Tương lai chính nghĩa tuyên bố sẽ yêu cầu Chủ tịch Quốc hội lập ra Ủy ban điều tra không bao gồm đảng Dân chủ đồng hành. Về điều này, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo chỉ trích các đảng đối lập đang lợi dụng Quốc hội làm phương tiện cho hành vi chính trị xấu xa của mình, cho rằng việc "tẩy chay" lịch họp Quốc hội của phe đối lập là hết sức vô lý. Đảng này cho biết sẽ tiếp tục thuyết phục các đảng đối lập, nỗ lực bình thường hóa hoạt động Quốc hội để thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 cùng các dự thảo dân sinh khác.