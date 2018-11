Nợ hộ gia đình quý III đạt mức kỷ lục, tăng thêm gần 20 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (21/11) cho biết nợ hộ gia đình trong quý III vừa qua đạt mức cao kỷ lục 1.514.400 tỷ won (1.338,76 tỷ USD), tăng 22.000 tỷ won so với quý trước.Mức tăng trong quý III là mức tăng thấp nhất xét theo quý kể từ sau quý III năm 2014. Trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2017, nợ hộ gia đình tăng bình quân 30.500 tỷ won (26,96 tỷ USD) một quý. So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tăng nợ hộ gia đình trong quý III năm nay đạt 6,7%, tiếp tục xu hướng giảm dần 7 quý liên tiếp, kể từ sau khi ghi nhận mức tăng 11,6% vào quý IV năm 2016.Ngân hàng trung ương đánh giá: xu hướng tăng nợ hộ gia đình đang có phần chững lại do ảnh hưởng của chính sách kiềm chế nợ hộ gia đình của Chính phủ. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng nợ hộ gia đình vẫn cao hơn tỷ lệ tăng thu nhập.Xét theo lĩnh vực, các khoản vay của hộ gia đình đạt 1.427.700 tỷ won (1.261,72 tỷ USD), tăng thêm 18.500 tỷ won so với quý trước, tập trung ở các khoản vay thế chấp mua nhà ở các ngân hàng tiền gửi. BOK giải thích xu hướng này là do trong năm nay, mỗi quý có trên 100.000 căn hộ chung cư trên toàn quốc được bán ra, giao dịch thuê nhà theo hình thức đặt tiền trọn gói và không phải trả phí hàng tháng tăng lên, khiến các khoản vay mua nhà và vay để trả tiền đặt cọc đều tăng. Ngoài ra, xu hướng tăng này còn được phân tích là do Chính phủ siết chặt quản lý các khoản vay ở các tổ chức tài chính tương hỗ, khiến nhu cầu vay của người dân đổ về các ngân hàng.Sau khi Chính phủ công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản vào ngày 13/9, khoản vay hộ gia đình trong tháng 9 chỉ dừng ở mức tăng 4.400 tỷ won (3,89 tỷ USD), nhưng lại tăng tiếp lên 10.400 tỷ won (9,2 tỷ USD) trong tháng 10, cho thấy nhu cầu vay của hộ gia đình vẫn ở mức cao.Thanh toán qua thẻ tín dụng của hộ gia đình Hàn Quốc trong quý III đạt 86.700 tỷ won (76,66 tỷ USD), tăng 3.600 tỷ won (3,18 tỷ USD), được phân tích là do ảnh hưởng của việc người dân tăng sử dụng thẻ tín dụng trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu hồi tháng 9.