Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 (theo giờ địa phương) cho biết Mỹ sẽ thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung cơ động ngoài trời của liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Đại bàng non" (Foal Eagle), dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm sau.Trả lời báo giới tại Trụ sở Quốc phòng Mỹ ở quận Arlington, bang Virginia, ông Mattis cho biết cuộc tập trận "Đại bàng non" đang được điều chỉnh lại để đảm bảo không cản trở các nỗ lực ngoại giao. Quy mô của cuộc tập trận này sẽ được thu hẹp. Tuy nhiên, ông Mattis không giải thích cụ thể về việc sẽ thu hẹp quy mô tập trận như thế nào.Báo "The Hill", tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, đánh giá quyết định này là một phần trong những nỗ lực trên diện rộng của Seoul và Washington, nhằm nối lại đàm phán về chương trình phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày đã ra thông cáo giải thích trong Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 50, ông Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã nhất trí về việc vừa duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội, vừa tiến hành các hoạt động quân sự, bao gồm cả các cuộc tập trận chung của liên quân hai nước, theo hướng bổ trợ cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai bên, nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc.Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Christopher Logan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí tiếp tục xem xét và trao đổi một cách chặt chẽ về tất cả các cuộc tập trận chung quy mô lớn, bao gồm cả quy mô và phạm vi tập trận.Cuộc tập trận Đại bàng non được tiến hành từ tháng 3 tới tháng 4 hàng năm, là một trong ba cuộc tập trận lớn của liên quân Hàn-Mỹ cùng với cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian) và cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve).Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định dừng và hoãn tổng cộng 4 cuộc tập trận, là cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi", hai cuộc tập trận của Lực lượng thủy quân lục chiến và cuộc tập trận chung trên không Vigilant ACE.