Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về kế hoạch tập chung năm sau

Photo : YONHAP News

Về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu đang xem xét thu hẹp quy mô cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Năm (22/11) cho biết Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ đang thảo luận chặt chẽ để hỗ trợ cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai nước, vì tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Nội dung trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày. Phát ngôn viên Choi giải thích về bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra phát biểu trên, cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc đến tình hình an ninh hiện nay, để xem xét phương án tiến hành tập trận chung vào năm sau.Truyền thông Mỹ ngày 21/11 (theo giờ địa phương) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định rằng cuộc tập trận chung "Đại bàng non" đang được điều chỉnh lại để đảm bảo không cản trở các nỗ lực ngoại giao.Trước đó, trong buổi họp báo ngay sau khi tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) tại Mỹ ngày 31/10 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết sẽ công bố quyết định về phương hướng triển khai tập trận chung Hàn-Mỹ năm 2019 trước ngày 1/12.Phát ngôn viên Choi Hyun-soo giải thích hai nước sẽ công bố quyết định sau khi hoàn tất quá trình thảo luận, không nhất thiết phải là đúng vào ngày 1/12.Hiện tại, Seoul và Washington đang thảo luận về phương hướng tổng thể cho các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ diễn ra trong năm sau.