Xúc tiến quy trình miễn cấm vận với công tác khảo sát đường sắt tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Năm (22/11) cho biết Bộ Thống nhất đang xúc tiến các quy trình liên quan để được Liên hợp quốc và Mỹ miễn cấm vận việc vận chuyển vật tư tới miền Bắc phục vụ công tác khảo sát chung tuyến đường sắt tại miền Bắc.Bộ Thống nhất đang theo dõi tình hình thực hiện và thảo luận lịch trình tiến hành khảo sát với các ban ngành hữu quan của Chính phủ.Quan chức trên nhấn mạnh việc khảo sát chung tại miền Bắc cũng cần có sự thảo luận với Bình Nhưỡng. Do đó, Bộ Thống nhất đang bàn bạc với các cơ quan hữu quan và cả phía Bắc Triều Tiên để lên lịch khảo sát cuối cùng.Trước đó, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc khi trả lời báo giới tại Washington ngày 20/11 (theo giờ địa phương) đã nói rằng công tác khảo sát kết nối tuyến đường sắt liên Triều chỉ còn lại vấn đề kỹ thuật. Có nghĩa là hai bên đang thảo luận xem công tác điều tra chung có vi phạm biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và của Mỹ với miền Bắc hay không.Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí tiến hành công tác khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui từ cuối tháng 10, để tiến hành lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều từ cuối tháng 11 tới đầu tháng 12. Tuy nhiên, do quá trình đàm phán Mỹ-Triều thời gian qua rơi vào tình trạng đình trệ, khiến lịch trình này vẫn đang bị trì hoãn.