Gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình Hàn Quốc giảm, nhưng vẫn cao thứ 4 OECD

Photo : KBS News

Nhờ chính sách tăng cường ưu đãi của bảo hiểm y tế, chi phí y tế hộ gia đình Hàn Quốc phải chi trả đang có xu hướng giảm xuống, song vẫn còn ở mức cao so với các nước thành viên khác trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Trong khi đó, tỷ lệ chi trả chi phí y tế bằng các nguồn quỹ công, như thuế, bảo hiểm của Hàn Quốc, vẫn chưa bằng mức bình quân chung của OECD.Bộ Y tế và phúc lợi cùng Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) hôm thứ Sáu (23/11) cho biết: căn cứ theo kết quả phân tích "Thống kê sức khỏe OECD 2018", hộ gia đình Hàn Quốc phải trực tiếp chi trả 33,3% trên tổng chi phí y tế, giảm 1,3% so với năm 2011 (34,6%). Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn khoảng 1,6 lần so với bình quân của OECD là 20,3%.Trong OECD, nước có tỷ lệ chi trả chi phí y tế của hộ gia đình cao nhất là Latvia (45%). Hàn Quốc đứng thứ 4 sau Latvia, Mexico (40,4%), Hy Lạp (34,3%). Pháp là nước có tỷ lệ chi trả chi phí y tế của hộ gia đình thấp nhất, chỉ 9,8%.Việc chi phí y tế mà hộ gia đình Hàn Quốc trực tiếp chi trả nhiều hơn các nước phát triển được phân tích là bởi cho tới năm ngoái, thời điểm trước khi chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế "Moon Jae-in Care" được thực thi, vẫn còn nhiều nội dung điều trị y tế không được bảo hiểm y tế chi trả, hoặc chỉ được chi trả một phần và tỷ lệ phải chi trả của người bệnh vẫn ở mức cao, từ 20% tới 60%.Ngược lại, tỷ lệ chi trả chi phí y tế bằng nguồn quỹ công, như bằng tiền thuế, các cơ quan bảo hiểm, theo số liệu sơ bộ năm 2017 là 58,2%, thấp hơn so với bình quân của các nước thành viên OECD (73,5%). Trong OECD, chỉ có hai nước có tỷ lệ chi trả bằng nguồn quỹ công thấp hơn Hàn Quốc là Mexico (51,6%) và Latvia (54,2%).Trong khi đó, Nauy và Đức là hai nước có tỷ trọng chi trả chi phí y tế bằng nguồn quỹ công cao nhất (85%), tiếp theo là Đan Mạch và Nhật Bản (84,2%), Thụy Điển(83,6%), Pháp (83%), Iceland (82%), Séc (81,9%).