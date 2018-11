Hàn Quốc có thể được miễn cấm vận với công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn áp dụng nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên đối với việc chuyển hàng hóa, như xăng dầu, tới miền Bắc để phục vụ công tác khảo sát tuyến đường sắt liên Triều. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận với Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này.Nguồn tin này cho rằng, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên sẽ quyết định miễn cấm vận cho Hàn Quốc về nội dụng này trong vài ngày tới. Để được miễn cấm vận, cần phải có sự nhất trí toàn diện (đồng ý không cần biểu quyết) tại Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên với sự tham gia của 15 quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp đầu tiên của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" thảo luận về phi hạt nhân hóa, cấm vận với miền Bắc và hợp tác liên Triều diễn ra ngày 20/11 (theo giờ địa phương) tại Washington, Seoul đã chuyển danh sách các hàng hóa dự định chuyển vào miền Bắc cần được Mỹ xét miễn cấm vận. Về phần mình, Mỹ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều.Hiện tại, trong số các thành viên của Hội đồng bảo an, Trung Quốc và Nga đều đang kêu gọi giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc. Do đó, chỉ cần thêm Mỹ đồng ý là việc miễn cấm vận có thể diễn ra suôn sẻ.Hai miền Nam-Bắc dự kiến tiến hành khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui vào cuối tháng 8 năm nay nhưng liên tiếp bị trì hoãn và cho tới nay vẫn chưa thể thực hiện, do Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc dưới sự chi phối của Mỹ, đã không phê chuẩn công tác này.