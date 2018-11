Hàn Quốc tích cực xem xét mở đường bay quốc tế liên Triều

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong ngày 22/11 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC). Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Chung đã tiến hành kiểm tra về tình hình thực hiện các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc là "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4 và "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" ngày 19/9.Đặc biệt, các quan chức Chính phủ đã thảo luận về phương án triển khai trong thời gian tới liên quan đến kết quả cuộc họp về hợp tác hàng không liên Triều diễn ra ngày 16/11 vừa qua.Các ủy viên Hội đồng an ninh quốc gia nhất trí rằng việc mở đường bay quốc tế nối hai miền Nam-Bắc sẽ mang lại sự thuận tiện cho tất cả các hãng hàng không và hành khách, bao gồm cả các hãng hàng không của Hàn Quốc, góp phần giúp khai thác một cách hòa bình các đường bay trên bán đảo Hàn Quốc. Hội đồng an ninh quốc gia quyết định sẽ xem xét tích cực về việc mở đường bay liên Triều.