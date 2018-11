Hãng điện tử Samsung xin lỗi người lao động bị mắc bệnh máu trắng

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung hôm thứ Sáu (23/11) đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì thiếu sót trong công tác quản lý nơi làm việc cũng như thiếu nỗ lực giải quyết kịp thời vấn đề người lao động bị bệnh máu trắng.Tổng giám đốc Kim Ki-nam phụ trách mảng kinh doanh chíp bán dẫn và màn hình LCD của hãng điện tử Samsung đã công bố lời xin lỗi trên tại Trung tâm báo chí Seoul vào cùng ngày.Ông Kim xin lỗi vì Samsung đã không nỗ lực chăm sóc ngay từ sớm cho các công nhân và gia đình phải chịu nỗi đau bệnh tật trong thời gian dài. Hãng cũng đã thiếu quan tâm đầy đủ, nỗ lực giải quyết kịp thời những nỗi đau này. Đặc biệt, Samsung đã không quản lý một cách đầy đủ và toàn diện về môi trường làm việc tại nhà máy sản xuất chíp bán dẫn và màn hình LCD, cũng như xem xét các yếu tố độc hại đối với sức khỏe của người lao động.Tổng giám đốc Kim xin lỗi những người lao động và gia đình đã phải chịu đựng nỗi đau do bệnh tật, cam kết sẽ tạo ra một môi trường an toàn hơn cho sức khỏe người lao động.Ông Kim khẳng định hãng điện tử Samsung đã ủy thác cho công ty luật "Jipyeong" thảo luận về phương án bồi thường cụ thể cho những người lao động bị thiệt hại, và giao cho Luật sư đại diện của hãng luật này là ông Kim Ji-hyung làm Chủ tịch Ủy ban hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân. Samsung sẽ hỗ trợ tối đa để công tác bồi thường kết thúc vào năm 2028, căn cứ theo các nội dung cụ thể do Chủ tịch Ủy ban quyết định.Ngoài ra, Samsung sẽ cho ra mắt "Quỹ phát triển an toàn y tế công nghiệp" với quy mô 50 tỷ won (44,2 triệu USD), nhằm phòng ngừa các tai nạn, sự cố công nghiệp nghiêm trọng, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người lao động. Cơ quan an toàn, vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA) sẽ phụ trách Quỹ này.Trước đó, vào ngày 1/11, "Ban điều đình về giải quyết vấn đề bệnh máu trắng trong nhà máy chíp bán dẫn" đã chuyển phương án điều đình về phạm vi và mức bồi thường cho phía điện tử Samsung và đại diện phía các nạn nhân là "Tổ chức bảo vệ sức khỏe và nhân quyền người lao động ngành công nghiệp chíp bán dẫn" (SHARPS)Đối tượng được bồi thường là toàn bộ người lao động đã từng hoặc đang làm việc trên 1 năm tại dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn, màn hình LCD của hãng kể từ sau ngày 17/5/1984, thời điểm hoàn công dây chuyền đầu tiên của nhà máy của Samsung ở quận Kiheung, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Số tiền bồi thường được tính toán tùy theo vị trí làm việc, thời gian làm việc và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Người lao động bị mắc bệnh máu trắng có thể được bồi thường tối đa 150 triệu won (132.700 USD).Tháng 3 năm 2007, một nữ công nhân của Samsung đã tử vong do căn bệnh máu trắng cấp tính. Sau đó, hàng loạt trường hợp tương tự xảy ra với các công nhân khác làm việc tại nhà máy chíp bán dẫn của Samsung, làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh vấn đề sức khỏe nghề nghiệp của các công nhân này. Sau đó, gia đình các nạn nhân đã thành lập "Tổ chức bảo vệ sức khỏe và nhân quyền người lao động ngành công nghiệp chíp bán dẫn" để đàm phán với Samsung giải quyết vụ việc.