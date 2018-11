Mỹ điều tra tập đoàn Mitsubishi UFJ của Nhật Bản về nghi ngờ dính líu tới Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 22/11 đưa tin: tập đoàn Mitsubishi UFJ, tập đoàn tài chính lớn nhất của Nhật Bản, đang bị Viện Kiểm sát của Mỹ điều tra về nghi ngờ dính líu tới hành vi rửa tiền của Bắc Triều Tiên.Trước đó, Cục Giám sát tài chính bang New York đã khởi kiện tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ về nghi ngờ rửa tiền. Được biết, đại diện công ty này đã bị gửi lệnh triệu tập điều tra.Tập đoàn Mitsubishi UFJ bị nghi ngờ đã cố ý phớt lờ hệ thống nội bộ về hạn chế giao dịch với các tổ chức, cá nhân bị cộng đồng quốc tế cấm vận, tiến hành giao dịch tài chính có dính líu tới hành vi rửa tiền của miền Bắc.Cục Giám sát tài chính New York nhận định tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ đã không thực hiện đúng quy trình xác định thông tin cá nhân của các khách hàng người Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới Trung-Triều. Đây là nơi được biết đến thường xuyên diễn ra các hành vi rửa tiền. Thế nhưng, tập đoàn này vẫn làm ngơ trước hành vi rửa tiền của miền Bắc.Tuy nhiên, tờ Thời báo New York nói rằng vẫn chưa rõ liệu Viện Kiểm sát Mỹ đã thu thập được các chứng cứ chứng minh rằng Bắc Triều Tiên đã rửa tiền thông qua tập đoàn tài chính của Nhật Bản, hay chưa.Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ từng bị nộp phạt 2 lần với tổng số tiền là 565 triệu USD do nghi ngờ đã xóa các dữ liệu về giao dịch tài chính với I-ran và Myanmar, các quốc gia thuộc đối tượng cấm vận của Mỹ, vào năm 2013.