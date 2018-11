Hội đồng bảo an phê chuẩn công tác kháo sát chung tuyến đường sắt liên Triều

Photo : KBS

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 23/11 đã phê chuẩn miễn cấm vận đối với công tác khảo sát chung tuyến đường sắt tại Bắc Triều Tiên, nhằm kết nối tuyến đường sắt liên Triều.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng bảo an miễn áp dụng nghị quyết cấm vận với Bắc Triều Tiên đối với việc chuyển hàng hóa, như xăng dầu, tới miền Bắc để phục vụ công tác khảo sát tuyến đường sắt liên Triều.Được biết, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên gồm 15 thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã đạt được nhất trí toàn diện về việc miễn cấm vận với công tác khảo sát chung liên Triều, không có quốc gia nào phản đối đề nghị của Hàn Quốc.Như vậy là "rào cản" lớn nhất từng cản trở công tác khảo sát chung đã được tháo gỡ. Dự kiến, trong thời gian tới, hai miền Nam-Bắc sẽ đẩy nhanh triển khai khảo sát chung và tổ chức lễ khởi công.Trong hội đàm cấp cao liên Triều hồi tháng trước, hai miền đã nhất trí tổ chức khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui đoạn phía miền Bắc vào cuối tháng 10, rồi tiến hành lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều từ cuối tháng 11 tới đầu tháng 12. Tuy nhiên, lịch trình này đã liên tục bị trì hoãn do vướng chế tài cấm vận với miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.