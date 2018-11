Photo : YONHAP News

Sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đồng ý miễn cấm vận với công tác khảo sát chung đường sắt tại Bắc Triều Tiên, nhằm kết nối tuyến đường sắt liên Triều, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/11 (theo giờ địa phương) đã tái khẳng định sự thống nhất trong đường lối đối phó với miền Bắc của hai nước Hàn-Mỹ.Trong bài phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, một quan chức thuộc Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Seoul và Washington đang tập trung thảo luận chặt chẽ để đối phó một cách thống nhất với miền Bắc. Đồng thời, hai nước cũng đang tập trung vào mục tiêu chung là "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên triệt để và được kiểm chứng đầy đủ". Đây cũng là nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí. Washington đang nỗ lực để đàm phán phi hạt nhân hóa thành công với Bình Nhưỡng.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng bảo an miễn áp dụng nghị quyết cấm vận với Bắc Triều Tiên đối với việc chuyển hàng hóa, như xăng dầu, tới miền Bắc để phục vụ công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều. Đề nghị này đã được Hội đồng bảo an phê chuẩn ngày 23/11.Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ", một cơ chế thảo luận thường xuyên giữa hai nước, tại Washington ngày 20/11. Sau cuộc họp, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoai giao Hàn Quốc Lee Do-hoon cho biết Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều.Hai miền Nam-Bắc từng nhất trí tiến hành khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui đoạn phía miền Bắc, từ cuối tháng trước, để tiến tới tổ chức lễ khởi công kết nối đường sắt liên Triều từ cuối tháng 11 tới đầu tháng 12. Tuy nhiên, lịch trình này đã liên tục bị trì hoãn.