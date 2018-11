Phó Tổng thống Mỹ hối thúc Nga thực thi cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du châu Á tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã hối thúc Mát-xcơ-va thực thi đúng các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên.Nhà báo Josh Rogin phụ trách mảng chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tờ Bưu điện Washington (Mỹ) ngày 22/11 (theo giờ địa phương) đã đăng tải một bài viết với nhan đề "Khi ông Mike Pence gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình". Nội dung của bài báo là cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Mỹ.Tuần trước, ông Pence đã thay Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Singapore dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), và tới Papua New Guinea dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ông đã có ba cuộc đối thoại ngắn với Tổng thống Nga Putin. Tại đây, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng việc Nga thực hiện các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc với Bình Nhưỡng trong thời điểm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, là điều hết sức quan trọng.Trước đó, trong cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 8/11, Mát-xcơ-va đã kêu gọi sự cần thiết giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên, nhưng ngay lập tức bị Washington phản đối.Mỹ còn chỉ trích Nga đang vi phạm cấm vận với Bắc Triều Tiên.Giới chuyên gia ngoại giao cho rằng phát biểu trên của Phó Tổng thống Mỹ nhằm truyền đi thông điệp rằng Washington sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện cấm vận với miền Bắc của Chính phủ Nga, ngăn chặn sự rạn nứt trong cơ chế phối hợp quốc tế, nhằm duy trì đòn bẩy trong cục diện đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.