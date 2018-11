Phe cầm quyền sắp công bố phương án chế độ nghĩa vụ thay thế

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 23/11 đã nhóm họp kín để tiến hành kiểm tra về tình hình triển khai các chính sách quan trọng mà Bộ Quốc phòng đang xúc tiến, như cải cách quốc phòng, chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm).Tham dự cuộc họp, phía đảng Dân chủ đồng hành có các nghị sĩ trực thuộc Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Ahn Kyu-baek, phía Chính phủ có Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo tham dự.Tại cuộc họp, hai bên nhất trí sớm hoàn thiện phương án của Chính phủ về việc áp dụng chế độ nghĩa vụ thay thế, đặt mục tiêu công bố trong năm nay, đồng thời thông qua các dự luật liên quan trong nửa đầu năm sau.Ngoài ra, phe cầm quyền quyết định sẽ thay thế cụm từ "người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo", bằng một cụm từ khác, do có ý kiến phản đối và cho rằng cụm từ này là không thích hợp.Trước đó, trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết sẽ xây dựng một phương án hợp lý về chế độ nghĩa vụ thay thế để công bố trong năm nay, sao cho vừa đảm bảo nội dung khuyến nghị của Liên hợp quốc là thời gian phục vụ nghĩa vụ thay thế không quá 1,5 lần thời gian tại ngũ thông thường, vừa cân nhắc tới tình hình an ninh, quân sự liên Triều.Ngoài ra, đảng cầm quyền và Chính phủ nhất trí vẫn tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự dù tình hình trên bán đảo Hàn Quốc hiện nay đang diễn tiến theo chiều hướng hòa bình. Hiện tại, Quốc hội đang thẩm định dự thảo ngân sách năm 2019 của Chính phủ. Do đó, hai bên sẽ hợp tác để dự thảo ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng được thông qua.