Hàn Quốc cảnh báo công dân sau vụ xả súng tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan

Photo : YONHAP News

Sau vụ xả súng xảy ra tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan ngày 23/11 (theo giờ địa phương), cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại Pakistan đã kêu gọi các công dân ở đây chú ý đảm bảo an toàn.Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại Karachi đã thông báo trên trang chủ của cơ quan này rằng: vụ xả súng lần này được nhận định là một vụ khủng bố do tâm lý bất mãn với Trung Quốc. Cơ quan ngoại giao đề nghị các công dân Hàn Quốc đặc biệt chú ý về an toàn, hạn chế đến gần những khu vực có liên quan tới Trung Quốc, như Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, bởi người dân Hàn Quốc có đặc điểm bên ngoài giống với người Trung Quốc, có thể bị nhận nhầm. Các nội dung này cũng được cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đăng tải trên mạng xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc tại khu vực Karachi.Karachi là thành phố lớn nhất của Pakistan nhưng có tình hình trị an rất bất ổn, nguy cơ khủng bố cao, nên bị Chính phủ Hàn Quốc chỉ định là khu vực cảnh báo du lịch mức độ 3, tức cảnh báo đỏ về du lịch, khuyến cáo người dân nên về nước. Tại đây, đang có khoảng hơn 220 người dân Hàn Quốc lưu trú, như người của các doanh nghiệp, nhà truyền đạo.Sáng ngày 23/11, một nhóm 3 tay súng nổ súng tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng đã bị tiêu diệt sau quá trình giao tranh với lực lượng an ninh bảo vệ. 2 cảnh sát và 2 người Pakistan thiệt mạng trong vụ xả súng này.