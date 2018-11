Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên dự kiến bắt đầu khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều cuối tuần này

Photo : YONHAP News

Do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã phê chuẩn miễn cấm vận đối với công tác khảo sát chung nhằm kết nối tuyến đường sắt liên Triều, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ triển khai công tác khảo sát từ cuối tuần này.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (26/11) cho biết Bộ Thống nhất đang thảo luận với Bắc Triều Tiên để quyết định về lịch trình khảo sát chung, sau đó sẽ thảo luận tiếp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, chuẩn bị để triển khai công tác khảo sát chung trong tuần này.Ông Baek cho biết thời gian và phương thức khảo sát dự kiến sẽ được tiến hành theo phương án đã định lần trước, toàn bộ quá trình khảo sát dự kiến mất khoảng 20 ngày.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc dự định tiến hành khảo sát theo hình thức cho đầu kéo xe lửa của miền Nam chở các toa xe lửa vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, rồi bàn giao toa xe lửa cho phía miền Bắc di chuyển tiếp. Trong quá trình này, đoàn khảo sát chung liên Triều sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về trạng thái đường ray, các đường hầm, hạ tầng sân ga. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đổ bể do không nhận được sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.