Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter hôm thứ Hai (26/11) công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ đài CBS tiến hành từ ngày 19/11 tới 23/11 với 2.505 cử tri trên cả nước (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2%). Kết quả là có 52% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 1,7% so với tuần trước. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục xét theo kết quả thăm dò của Realmeter kể từ sau khi ông Moon lên nắm quyền. Mức thấp nhất trước đó là vào tuần thứ hai của tháng 9, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng (53,1%).Ngược lại, có 42,5% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, tăng 3,1%. Có 1,4% cử tri không đưa ra câu trả lời, giảm 5,5%.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in từng lên đến 65,3% sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 và chuyến thăm Washington của Tổng thống Moon, nhưng sau đó giảm 8 tuần liên tiếp, với tổng mức giảm là 13,3%.Realmeter phân tích tích vụ bê bối liên quan đến vợ của Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi tung tin đồn thất thiệt, việc Cục thống kê quốc gia công bố xu hướng nợ hộ gia đình quý III, thông tin về tình hình chênh lệch thu nhập trong xã hội Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu sắc, là những yếu tố khiến tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống đi xuống.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành đạt 39,2%, giảm 1,3% so với tuần trước, cũng giảm tuần thứ 8 liên tiếp. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đối lập Hàn Quốc tự do đạt 22,9%, tăng 1,2%, tăng 4 tuần liên tiếp. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục dành cho đảng này theo kết quả thăm dò của Realmeter kể từ sau tuần thứ 4 của tháng 10 năm 2016 (25,7%), thời điểm dấy lên vụ bê bối Choi Soon-sil. Tỷ lệ ủng hộ với đảng Công lý là 8,8%, giảm 0.6%, đảng Tương lai chính nghĩa là 6%, tăng 0,2%, đảng Hòa bình dân chủ là 2,2%, giảm 0,2%.