Hội nghị cấp cao Mỹ-Triều khó diễn ra trong tháng 11

Photo : KBS News

Hội nghị cấp cao Mỹ-Triều giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol khó có thể diễn ra trong tháng này như kế hoạch đề ra.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết cho tới cuối tuần trước, ông Kim Yong-chol đã không có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi thường được các quan chức miền Bắc sử dụng để nối chuyến tới New York (Mỹ). Căn cứ theo lịch trình các chuyến bay giữa Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và New York thì dự kiến hội đàm cấp cao Mỹ-Triều sẽ khó diễn ra trong tháng 11.Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ ngày 29/11 sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Đây cũng là một lý do khiến giới chuyên gia nhận định hội đàm cấp cao Mỹ-Triều sẽ khó diễn ra trong tháng này.Bên cạnh đó, quan chức Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh cả Washington và Bình Nhưỡng đều có quyết tâm đối thoại, nên chỉ cần hai bên nhất trí là có thể tổ chức họp bất cứ lúc nào. Do đó, không thể nói là lịch trình hội đàm cấp cao Mỹ-Triều đã bị đổ bể.