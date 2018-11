Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin lý do khiến tàu "Sevastopol" của Nga, chiếc tàu thuộc danh sách cấm vận của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên, phải nằm lại cảng Busan hơn một tháng qua là bởi vì các công ty lọc dầu Hàn Quốc từ chối cung cấp nhiên liệu cho chiếc tàu này do lo ngại có thể bị Mỹ áp dụng tẩy chay liên đới.RFA dẫn lời Phó Giám đốc của công ty Gudzon, công ty vận tải biển của Nga sở hữu tàu Sevastopol, cho biết các công ty lọc dầu của Hàn Quốc như GS Caltex, Hyundai Oil đang từ chối cung cấp nhiên liệu cho tàu Sevastopol do sợ bị Mỹ trừng phạt. Công ty của Nga đang tìm cách để mua nhiên liệu số lượng nhỏ từ các công ty lọc dầu quy mô nhỏ khác và tàu Sevastopol sẽ quay về Nga sau khi được đổ đầy nhiên liệu.Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 8 năm nay đã đưa 6 tàu của Nga vào danh sách cấm vận với miền Bắc, trong đó có tàu Sevastopol, với cáo buộc các tàu này đã hoán chuyển trái phép giữa tàu với tàu để giúp miền Bắc nhập mặt hàng xăng dầu.Tàu Sevastopol cập cảng Busan Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua để sửa chữa. Tàu đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc ban lệnh cấm rời cảng để điều tra về nghi ngờ vi phạm nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đầu tháng trước, Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh này do không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, dù đã được gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng, tàu Sevastopol vẫn không rời đi mà tiếp tục nằm lại cảng Busan. Về điều này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/11 vừa qua cho biết tàu này không rời đi là do vấn đề nội bộ.