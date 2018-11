Washington để ngỏ khả năng đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Ba (27/11) đưa tin một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã để ngỏ về khả năng diễn ra một cuộc đoàn tụ qua video giữa các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên đang sống tại Mỹ với người thân tại Bắc Triều Tiên, trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Tổng thư ký Ủy ban xúc tiến đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại Mỹ Lee Cha-hee cho biết một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ đã gọi điện cho đại diện của Hiệp hội các gia đình bị ly tán tại Mỹ vào trung tuần tháng 11.Quan chức này cho biết Chính phủ Mỹ đã điều chỉnh chính sách với miền Bắc, đặt vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán lên hàng đầu. Do đó, có thể cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến vào đầu năm sau. Nếu được xúc tiến thành công, các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên tại Mỹ sẽ có thể đoàn tụ với người thân của mình ở miền Bắc, thông qua điện thoại hoặc video.Tổng thư ký Ủy ban xúc tiến đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại Mỹ cho biết sẽ lập danh sách lần một cách gia đình bị ly tán tại Mỹ có mong muốn đoàn tụ với người thân, trước khi diễn ra hội đàm cấp cao Mỹ-Triều.Trước đó, trong cuộc gặp với đại diện cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ ngày 14/11 tại Washington, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun cho biết hai miền Nam-Bắc đã nhất trí sẽ tổ chức đoàn tụ, trao đổi thư từ cho các gia đình bị ly tán ở nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất đoàn tụ cho cả các gia đình bị ly tán tại Mỹ và phía miền Bắc đã trả lời sẽ xem xét đề xuất này.