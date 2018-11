Khai mạc Diễn đàn toàn cầu OECD lần thứ 6 tại Incheon

Photo : YONHAP News

Diễn đàn toàn cầu lần thứ VI của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) với chủ đề "Tương lai của khỏe mạnh và hạnh phúc" (The Future of Well-being) đã khai mạc hôm thứ Ba (27/11) tại Trung tâm hội nghị Songdo, Incheon, Hàn Quốc.Sự kiện do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc và OECD đồng tổ chức, với sự tài trợ của chính quyền thành phố Incheon. Tham dự sự kiện có khoảng 3.200 lãnh đạo, học giả, quan chức các tổ chức quốc tế từ 102 quốc gia trên thế giới, trong đó có cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, giáo sư Joseph Stiglitz, người đạt giải Nobel kinh tế năm 2001, Giám đốc Trung tâm phát triển OECD Mario Pezzini.Đây là lần thứ hai Diễn đàn toàn cầu OECD được tổ chức tại Hàn Quốc, sau lần tổ chức tại Busan vào năm 2009. Trong diễn đàn năm nay, các nước sẽ thảo luận để tìm ra một đường lối chính sách giúp đạt được tăng trưởng bền vững và tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc cho toàn thể người dân. Cùng với đó, diễn đàn sẽ thảo luận về phương án hợp tác giữa Chính phủ với các tổ chức phi Chính phủ, phương án thúc đẩy hợp tác quốc tế.Diễn đàn toàn cầu OECD là một hội nghị thảo luận về phương pháp đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân, bao quát mọi lĩnh vực đa dạng từ kinh tế, môi trường, xã hội, khắc phục những hạn chế trong chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Dự kiến trong ngày cuối cùng của diễn đàn, tức ngày 29/11, các bên sẽ đưa ra "Tuyên bố Incheon" với nội dung Chính phủ trung ương và địa phương các nước cam kết nỗ lực để xây dựng các phương án nâng cao chất lượng đời sống người dân.