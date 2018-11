Cảnh sát điều tra vụ thư giả danh Phủ Tổng thống

Photo : KBS News

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra nội bộ về một loạt email mạo danh Thư ký Phủ Tổng thống đã được gửi tới nhiều chuyên gia về ngoại giao, an ninh. Đội Điều tra An ninh mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát cho biết đã tiếp xúc với những người có liên quan đến vụ việc để xác minh.Trước đó, email giả danh Thư ký thuộc Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống đã được gửi đi cho các cựu Đại sứ và chuyên gia về ngoại giao, an ninh. Trong thư có đính kèm file giả, nói là tài liệu đối ngoại liên quan tới ngoại giao, an ninh.Ngoài ra, nhiều chuyên gia tư vấn cho Chính phủ cũng nhận được email mạo danh tương tự. Hiện tại, Chính phủ đang điều tra làm rõ có phải đây là một hành vi phạm tội có tổ chức, tấn công mạng để ăn cắp thông tin hay không.Trong trung tuần tháng 11, một chuyên gia về ngoại giao, an ninh công tác tại một trường đại học của Hàn Quốc đã nhận được một email dưới danh nghĩa của Thư ký Kwon Hee-seok thuộc Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống. Tài liệu đính kèm có nhan đề "Đánh giá và triển vọng tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á", "Chính sách với Trung Quốc của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in và vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên". Tuy nhiên, sau khi chuyên gia này trực tiếp xác nhận với Phủ Tổng thống thì biết rằng bức thư đó là giả và file tài liệu đính kèm cũng là giả. Không chỉ có chuyên gia này, nhiều chuyên gia về ngoại giao, an ninh, cựu Đại sứ cũng nhận được email giả danh này.