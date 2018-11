Tổng thống Hàn Quốc công du Séc, Argentina và New Zealand

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều thứ Ba (27/11) đã lên đường thăm ba nước Séc, Argentina và New Zealand trong chuyến công du kéo dài 8 ngày.Điểm đến đầu tiên của Tổng thống là thủ đô Praha, Séc. Tại đây, Tổng thống sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Andrej Babis, đồng thời gặp gỡ, khích lệ tinh thần cộng đồng Hàn kiều ở Séc. Séc đang có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy điện nguyên tử. Do đó, nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Séc, Tổng thống dự kiến sẽ trình bày về thế mạnh công nghệ nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc.Tiếp đó, ông Moon sẽ thăm Argentina trong vòng 3 ngày, từ ngày 29/11 để dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Tại hội nghị, Tổng thống Moon sẽ trình bày về tầm nhìn "quốc gia bao trùm" của Chính phủ, kêu gọi sự ủng hộ của các nước với hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Bên lề hội nghị, Tổng thống Moon có kế hoạch hội đàm song phương với lãnh đạo các nước như Mỹ, Argentina, Hà Lan, Nam Phi, nhằm mở rộng sự ủng hộ của các nước với hòa bình bán đảo Hàn Quốc, thảo luận phương án tăng cường hợp tác thực chất. Đặc biệt, trong cuộc họp với lãnh đạo Hà Lan và Nam Phi, Tổng thống sẽ trao đổi về các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc với Bắc Triều Tiên.Sau khi kết thúc hội nghị G20, Tổng thống sẽ thăm New Zealand từ ngày 2/12 tới ngày 4/12, gặp toàn quyền New Zealand Patsy Reddy, sau đó họp thượng đỉnh với Thủ tướng Jacinda Ardern. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng sẽ có buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại đây.Đây sẽ là chuyến thăm New Zealand đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong vòng 9 năm qua. Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận về phương án phát triển quan hệ hữu nghị song phương hướng tới tương lai, phương án phát huy hiệu quả chính sách "phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc và chính sách "Thái Bình Dương mới" của New Zealand, phương án hợp tác cụ thể để đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng khu vực.Với lịch trình công du lần này, các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh của Tổng thống Moon Jae-in trong năm nay đã được mở rộng từ Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu, Trung Nam Mỹ cho tới châu Đại Dương. Tổng thống dự kiến kết thúc toàn bộ lịch trình công du và về nước vào ngày 4/12.