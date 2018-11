Hai miền Nam-Bắc cần xin miễn cấm vận bổ sung để triển khai dự án kết nối đường sắt

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Tư (28/11) đưa tin: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa ra lập trường là Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cần được phê chuẩn miễn cấm vận bổ sung nếu muốn chính thức tiến hành dự án kết nối tuyến đường sắt liên Triều.Một quan chức thuộc phái đoàn Hà Lan, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tuyên bố rằng: các hàng hóa hay vật phẩm nằm trong danh sách cấm vận, nếu muốn được chuyển đến miền Bắc thì phải được miễn cấm vận.Một quan chức giấu tên khác thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng nêu rõ, việc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên phê chuẩn cho công tác khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều chỉ là việc phê chuẩn với riêng công tác khảo sát, chứ không phải toàn bộ dự án kết nối đường sắt hai miền Nam-Bắc.Mặt khác, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tái khẳng định lập trường rằng Washington sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp cấm vận riêng và biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc với Bình Nhưỡng, cho tới khi nào đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa triệt để và được kiểm chứng đầy đủ.Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều trong "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4. Tiếp đó, tại hội đàm hợp tác đường sắt hồi tháng 6, hai bên dự định sẽ tiến hành khảo sát chung tuyến đường sắt Gyeongui từ ngày 24/7, nhưng đã không thể thực hiện được do vấp phải sự phản đối của Mỹ. Tuy nhiên, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an gần đây đã phê chuẩn miễn áp dụng cấm vận đối với việc vận chuyển các vật tư cần thiết cho công tác khảo sát, như xăng dầu, nên dự kiến hai miền Nam-Bắc sẽ sớm triển khai công tác khảo sát chung.