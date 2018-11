Người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo phải làm việc tại nhà tù 36 tháng

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (28/11) cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ trình bày về phương án "chế độ nghĩa vụ thay thế cho những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (còn gọi là tự do lương tâm)" trong buổi trưng cầu ý kiến tổ chức vào tháng sau. Trong phương án này, thời gian thực hiện nghĩa vụ thay thế được quyết định là 36 tháng và người thực hiện nghĩa vụ sẽ tới ở và làm việc tại các nhà tù.Việc Bộ Quốc phòng quyết định thời gian thực hiện nghĩa vụ thay thế của những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo là 36 tháng, được phân tích là nhằm duy trì sự công bằng đối với những người thực hiện nghĩa vụ thay thế khác, hiện cũng chỉ trong khoảng 36 tháng.Thời gian 36 tháng dài gấp đôi so với thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các binh sĩ lục quân, vốn đang là 21 tháng nhưng sẽ được rút ngắn dần xuống 18 tháng cho tới cuối năm 2021.Chế độ nghĩa vụ thay thế sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm 2020. Dự kiến, những người thực hiện nghĩa vụ thay thế sẽ làm thay các công việc mà các phạm nhân phụ giúp cho nhân viên nhà tù, như nấu nướng, phát vật phẩm.