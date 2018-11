Điều tra quốc tế với 40 tàu và 130 doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bị cấm cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo phố Wall (Mỹ) ngày 27/11 (theo giờ địa phương) đưa tin: Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục nhập lậu hàng hóa bị cấm theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thông qua các tàu trên biển. Liên hợp quốc và các nước liên quan đang tiến hành điều tra đối với ít nhất 40 tàu và 130 doanh nghiệp bị nghi ngờ có dính líu tới các hoạt động trái phép của miền Bắc.Tờ báo của Mỹ dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Liên hợp quốc cho biết các tàu này bị nghi ngờ đã tiến hành khoảng 200 vụ chuyển tải trái phép xăng dầu, than đá của miền Bắc. Hiện tại, vẫn chưa rõ các tàu đó có thuộc sở hữu của Bắc Triều Tiên hay không, nhưng một số tàu được đăng ký quốc tịch Đài Loan hoặc Togo.Tờ Thời báo phố Wall cho biết trong vòng từ tháng 1 tới trung tuần tháng 8 năm nay, đã có hơn 20 tàu chở dầu vận chuyển xăng dầu cho miền Bắc, chia làm ít nhất 148 đợt. Lượng xăng dầu được vận chuyển trái phép có thể cao gấp 5 lần so với hạn mức cho phép của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là 500.000 thùng/năm.Theo nguồn tin này, có 5 nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, đang sử dụng thiết bị trinh sát hàng không để giám sát hoạt động chuyển tải trái phép hàng hóa bị cấm thông qua tàu của Bắc Triều Tiên.Hồi tháng 9 vừa qua, Mỹ và các nước đồng minh đã lập ra một “Liên minh đa quốc gia”, nhất trí tăng cường giám sát các vi phạm cấm vận của miền Bắc. Trong các nước này có Anh, Úc, New Zealand, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức đào tạo, huấn luyện cho quan chức quản lý của hơn 20 nước thuộc khu vực Thái Bình Dương và châu Phi, nhằm hỗ trợ về năng lực giám sát đối với các tàu vận tải trái phép của miền Bắc.