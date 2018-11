Mỹ kêu gọi Hội đồng bảo an tổ chức hội nghị về nhân quyền Bắc Triều Tiên

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 27/11 (theo giờ địa phương) đưa tin: Chính phủ Mỹ đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức hội nghị với chủ đề về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vào ngày 10/12 tới, và chính quyền miền Bắc đang phản đối quyết liệt đề xuất này.AFP cho biết Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã gửi thư lên Hội đồng bảo an, bày tỏ lấy làm tiếc về yêu cầu của Mỹ. Trong thư, Đại sứ miền Bắc nêu rõ cuộc họp sẽ không giúp ích gì cho cục diện tích cực hiện nay, mà chỉ kích động sự đối đầu. Ông Kim Song chỉ trích Mỹ cũng có ý đồ mời Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet dự cuộc họp để phát biểu về vấn đề Bắc Triều Tiên đàn áp nhân quyền.Hàng năm, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức hội nghị về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, bắt đầu từ năm 2014. Nếu như trong năm nay, Hội đồng bảo an tiếp tục tổ chức cuộc họp thì đây sẽ là năm tổ chức thứ 5 liên tiếp. AFP cho biết bất chấp sự phản đối của miền Bắc, đề xuất của Mỹ đã được 9 nước trong Hội đồng bảo an tán thành, điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc họp.