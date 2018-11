Hàn Quốc tiếp tục hoãn lịch phóng vệ tinh nhỏ thế hệ mới

Photo : KBS News

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông cùng Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ngày 28/11 cho biết lịch phóng "Vệ tinh loại nhỏ thế hệ mới số 1" tại căn cứ không quân Vandenberg (Mỹ), vốn dự kiến diễn ra vào sáng sớm ngày 29/11 (theo giờ Hàn Quốc), đã được lùi sang ngày 2/12 do tình hình thời tiết xấu.Doanh nghiệp phụ trách vụ phóng là hãng SpaceX của Mỹ thông báo do tình hình thời tiết không thuận lợi, có gió mạnh tại khu vực phóng, nên quyết định lùi lịch phóng sang sau 3 giờ 32 phút sáng ngày 2/12, khi các điều kiện khí tượng thích hợp hơn.Ban đầu, vệ tinh này được dự kiến phóng vào ngày 20/11, nhưng sau đó đã phải lùi lại một lần sang ngày 29/11 do SpaceX kéo dài thời gian kiểm tra đối với tầng 1 của tên lửa đẩy "Falcon-9".Một điểm đáng chú ý là trong vụ phóng lần này, hãng SpaceX sử dụng tên lửa đẩy "Falcon-9" đã từng được sử dụng cho hai vụ phóng khác trước đó. Hãng này từng thành công trong nhiều vụ tái sử dụng tên lửa đẩy, nhưng đây là lần đầu tiên SpaceX tái sử dụng tới lần thứ ba."Vệ tinh loại nhỏ thế hệ mới số 1"có trọng lượng 100 kg, do Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo của KAIST phát triển, với tổng chi phí đầu tư là 32,43 tỷ won (28,9 triệu USD) từ tháng 6 năm 2012. Khi được phóng lên không trung, vệ tinh sẽ bay ở quỹ đạo thấp cách Trái đất 575 km trong vòng 2 năm, tiến hành đo đạc tia phóng xạ vũ trụ sinh ra từ các vụ nổ trên mặt trời, quan trắc quang phổ tia tử ngoại của các ngôi sao. Đồng thời, vệ tinh này cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm chứng khả năng chống chịu trong môi trường vũ trụ của nhiều loại phụ tùng.