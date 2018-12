Sản lượng công nghiệp, tiêu dùng và đầu tư đều tăng trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (30/11) công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp", trong đó sản lượng công nghiệp tháng 10 đã tăng 0,4% so với tháng trước.Cụ thể, sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 1%, sản lượng dịch vụ tăng 0,3% và tiêu dùng tăng 0,2%. Ngoài ra, đầu tư thiết bị trong tháng 10 cũng tăng 1,9% so với tháng 9. Đầu tư thiết bị từng giảm 6 tháng liên tiếp, từ tháng 3 tới tháng 8, nhưng đã bắt đầu tăng trở lại từ tháng 9 với mức tăng 3,3% và tiếp tục tăng trong tháng 10.Đây là lần đầu tiên trong vòng 9 tháng, kể từ tháng 1 năm nay, cả sản lượng công nghiệp, tiêu dùng và đầu tư đều đồng loạt tăng so với tháng trước.Tuy nhiên, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,2% so với tháng trước, tháng giảm thứ 7 liên tiếp kể từ tháng 4. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng giảm 0,4%, tháng giảm thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 6. Thông thường, nếu chỉ số động thái kinh tế tổng hợp giảm liên tiếp trên 6 tháng thì Cục thống kê quốc gia sẽ xem xét có chính thức tuyên bố nền kinh tế đang đi xuống hay không.