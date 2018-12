Tổng thống Moon Jae-in thăm Argentina, dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 30/11 (theo giờ Hàn Quốc) đã tới thủ đô Buenos Aires của Argentina, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Trước tiên, Tổng thống đã tới dâng hoa tại Công viên kỷ niệm lịch sử quốc gia của Argentina. Sau đó, Tổng thống có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Hàn kiều tại Argentina. Vào đêm cùng ngày (theo giờ Hàn Quốc), Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 và dự kiến có cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo các nước.Điểm được dư luận quan tâm nhất là về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 6 giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị G20. Trong cuộc hội đàm lần này, Tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về phương án phối hợp với Washington trong tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như phương án hợp tác tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Tổng thống cũng sẽ nhấn mạnh về việc cần thiết tổ chức sớm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, tích cực đóng vai trò trung gian nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Washington hiện đang yêu cầu Bình Nhưỡng phải thực hiện thêm bước đi phi hạt nhân hóa, trong khi Bắc Tiều Tiên lại yêu cầu Mỹ có bước đi tương ứng trước, như giảm nhẹ cấm vận.Nhà Trắng cho biết sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ theo hình thức "giản lược". Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tổ chức cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo, chỉ gồm phiên dịch chứ không bố trí thêm quan chức nào khác.Ngày 1/12, Tổng thống có kế hoạch hội đàm với lãnh đạo các nước Argentina, Hà Lan và Nam Phi, kêu gọi sự ủng hộ của các nước đối với vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Hà Lan đang giữ cương vị là nước Chủ tịch của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên và là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, Nam Phi cũng sẽ đóng vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an trong vòng hai năm, bắt đầu từ năm sau. Do đó, có thể trong cuộc gặp với lãnh đạo hai nước này, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thảo luận cả về vấn đề giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Moon sẽ trình bày về tầm nhìn "quốc gia bao trùm đổi mới", nơi mọi người dân đều được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời, Tổng thống cũng sẽ thể hiện quyết tâm đóng vai trò tiên phong của Chính phủ Hàn Quốc trong các vấn đề về phát triển bền vững, như giảm thiểu bất bình đẳng, đối phó với biến đổi khí hậu.