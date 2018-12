Không thể hoàn tất thẩm định dự thảo ngân sách năm 2019 đúng thời hạn

Photo : KBS News

Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội, cơ quan thẩm định dự thảo ngân sách năm 2019 của Chính phủ, đã kết thúc 30 ngày hoạt động vào hôm 30/11, dù quá trình thẩm định vẫn chưa được hoàn tất. Chính giới đang đổ lỗi lẫn nhau về việc không thể kết thúc thẩm định dự thảo ngân sách đúng thời hạn quy định.Theo Luật Quốc hội sửa đổi, sau khi hoạt động của Ủy ban dự toán và quyết toán kết thúc, dự thảo gốc do Chính phủ trình lên ban đầu sẽ được tự động đưa lên phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 2/12, để thảo luận. Việc biểu quyết thông qua dự thảo ngân sách sẽ do Chủ tịch Quốc hội quyết định.Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu phiên họp toàn thể có thể được tiến hành hay không. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa đang yêu cầu kéo dài thời gian thẩm định dự thảo ngân sách. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng cho rằng sẽ khó có thể thông qua dự thảo ngân sách trong thời hạn quy định.Do hoạt động của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách đã kết thúc, chính giới nhất trí lập ra một nhóm chuyên trách với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Chính sách của ba đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa, cùng các thành viên thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách của ba đảng này, để tiến hành đàm phán tiếp, nhằm hoàn tất thẩm định dự thảo ngân sách năm 2019.