Xuất khẩu tháng 11 tăng 4,5%

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Bảy (1/12) cho biết trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 51,92 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao thứ ba trong lịch sử. Xuất khẩu Hàn Quốc đã 7 tháng liên tiếp vượt mức 50 tỷ USD.Tính từ đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu lũy kế đạt 557,2 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 46,78 tỷ USD, tăng 11,4%.Mặc dù thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc vẫn duy trì trong 82 tháng liên tiếp, nhưng mức thặng dư đã giảm 33,2% so với năm ngoái, chỉ còn 5,14 tỷ USD.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích, xuất khẩu ngành chế tạo tăng, các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc duy trì tỷ lệ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng, là những yếu tố khiến tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt kết quả như trên.Trong số 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, xuất khẩu tàu thuyền tăng 158,4%, chế phẩm dầu mỏ tăng 23,5%, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 11,6% và hóa dầu tăng 3,8%.Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm do sự đình trệ ở thị trường Trung Đông và việc các nước châu Âu siết chặt quy chế về môi trường. Xuất khẩu các mặt hàng khác như màn hình, điện tử gia dụng, thiết bị viễn thông vô tuyến cũng giảm, do cạnh tranh khốc liệt và các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất tại nước ngoài.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự báo xu hướng tăng xuất khẩu sẽ tiếp diễn trong tháng 12 và xuất khẩu cả năm nay sẽ lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 600 tỷ USD. Tuy nhiên, các điều kiện xuất khẩu trong năm sau được cho là sẽ không mấy thuận lợi, như xu hướng bảo hộ mậu dịch lan rộng trên toàn cầu và bất ổn tỷ giá do Mỹ tăng lãi suất cơ bản.