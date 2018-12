Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi sự ủng hộ của các nước với vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Argentina, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/12 (theo giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Argentina Mauricio Macri, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác thực chất ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại.Đây là Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Argentina đầu tiên trong vòng 14 năm qua, kể từ sau lần Tổng thống Roh Moo-hyun thăm Argentina năm 2004 và hai nước ký kết thỏa thuận "quan hệ hợp tác toàn diện, vì sự thịnh vượng chung trong thế kỷ XXI".Phủ Tổng thống cho biết tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm chung trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon đã trình bày về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, đồng thời cảm ơn Argentina đã ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc, vì tiến triển quan hệ liên Triều và hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong thời gian qua.Về phần mình, Tổng thống Mauricio Macri đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Moon và Chính phủ Hàn Quốc nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, khẳng định Argentina sẽ tiếp tục nỗ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên một cách hòa bình, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, tận dụng vị thế cao của hai nước ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, phát huy hiệu quả hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng mới, đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Tổng thống Moon và Tổng thống Macri quyết định hợp tác trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương giữa Hàn Quốc với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), xây dựng một hệ thống hỗ trợ tài chính nhằm tạo môi trường hoạt động động tốt hơn cho doanh nghiệp.MERCOSUR là một liên minh thuế quan được thành lập năm 1991 gồm Argentina, Bra-xin, Uruguay và Paraguay, là cộng đồng kinh tế lớn nhất khu vực Nam Mỹ, chiếm 70% tổng số dân của khu vực này.Mặt khác, bên lề hội nghị G20, Tổng thống Moon đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với hai nhà lãnh đạo khác là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, trao đổi về tiến triển mới trên bán đảo Hàn Quốc thời gian qua. Tổng thống đã tích cực kêu gọi sự ủng hộ của hai nước này trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Hà Lan là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an trong năm nay. Trong khi đó, Nam Phi sẽ giữ cương vị thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an trong năm 2020, và từng có kinh nghiệm giải trừ chương trình phát triển hạt nhân.