Thất nghiệp lứa tuổi trung niên của Hàn Quốc cao hơn Mỹ

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong quý II năm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi trung niên tại Hàn Quốc là 2,9%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,2% so với Mỹ.Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm, tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi trung niên Hàn Quốc cao hơn Mỹ, kể từ sau giai đoạn từ quý III năm 1999 tới quý I năm 2001, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.Tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi trung niên của Hàn Quốc từng thấp hơn Mỹ 3% đến 4% trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2012, nhưng sau đó khoảng cách này ngày một thu hẹp và cuối cùng đã vượt qua Mỹ trong năm nay.Tỷ lệ thất nghiệp chung trong quý III năm nay của Hàn Quốc là 3,8%, sắp bằng Mỹ là 3,9%.Nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi trung niên ngày một cao được phân tích là bởi tình hình tuyển dụng diễn biến xấu trong suốt nhiều năm liền do nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào đình trệ. Thêm vào đó còn bởi ảnh hưởng của hiện tượng già hóa dân số, ngày càng có nhiều người cao tuổi vẫn có ý định tham gia hoạt động kinh tế.Tỷ lệ thất nghiệp là số người thất nghiệp trên tổng dân số tham gia hoạt động kinh tế. Do đó, nếu dân số tham gia hoạt động kinh tế tăng nhanh thì chỉ số thất nghiệp cũng có thể sẽ tăng theo.