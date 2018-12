Không quân Hàn Quốc tập trận riêng, thay cho cuộc tập trận chung với Mỹ bị hoãn

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận tổng hợp về trạng thái sẵn sàng chiến đấu của không quân trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ ngày 3/12.Trước đó, liên quân Hàn-Mỹ đã quyết định dừng cuộc tập trận chung trên không “Vigilant ACE” được tiến hành vào tháng 12 hàng năm. Cuộc tập trận lần này là cuộc tập trận riêng của không quân Hàn Quốc, nhằm bổ sung cho cuộc tập trận bị hoãn lại.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của phi công.Do một số ý kiến lo ngại năng lực chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ có thể bị suy yếu nếu hoàn toàn không tập trận chung, hai nước quyết định tiến hành song song cuộc tập trận chung quy mô nhỏ của không quân, dưới cấp tiểu đoàn, có sự tham gia của các máy bay chiến đấu thuộc lực lượng không quân số 7 của Mỹ.Trước đó, tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ diễn ra ở Mỹ hồi tháng 10 vừa qua, quân đội hai nước đã quyết định hoãn cuộc tập trận chung “Vigilant ACE” trong năm nay, nhằm bổ trợ cho những nỗ lực ngoại giao trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Cuộc tập trận “Vigilant ACE” là một cuộc tập trận tấn công, huy động nhiều loại vũ khí như máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên luôn phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung này của liên quân Hàn-Mỹ.Seoul và Washington dự kiến sẽ sớm công bố quyết định về việc thu hẹp quy mô các cuộc tập chung giữa hai nước trong năm sau, trong đó có cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle).