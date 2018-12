Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam hai cựu Thẩm phán Tòa án tối cao

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul hôm thứ Hai (3/12) đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam hai cựu thẩm phán Tòa án tối cao Park Byung-dae và Koh Young-han vì nghi ngờ có dính líu tới vụ Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam cựu Thẩm phán của Tòa án tối cao.Viện Kiểm sát cho biết vụ việc Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp không phải là hành vi phạm tội của một cá nhân riêng lẻ, mà có liên quan tới những chỉ thị liên quan đến công việc giữa cấp trên và cấp dưới trong bộ máy cơ quan tư pháp.Các công tố viên cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh đối với hai cựu Thẩm phán này, với tư cách là cấp trên của cựu Phó Giám đốc Cơ quan hành chính tòa án Lim Jong-hun, người đã bị Viện Kiểm sát truy tố và bị bắt giam.Ngoài ra, các công tố viên nhấn mạnh lý do đề nghị Tòa án ra lệnh bắt giam hai cựu Thẩm phán này là bởi hai người này đã làm tổn hại tới sự độc lập, tính trung lập về chính trị của bộ máy tư pháp.Cựu thẩm phán Park Byung-dae từng giữ chức giám đốc Cơ quan hành chính tòa án từ tháng 2 năm 2014 tới tháng 2 năm 2016. Cựu Thẩm phán Koh Young-han tiếp tục giữ vị trí này thay ông Park tiếp sau đó tới tháng 8 vừa qua.Hai người này bị cáo buộc đã can thiệp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá trình xét xử các vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vụ kiện của đảng Tiến bộ hợp nhất, hay vụ kiện liên quan đến Công đoàn giáo viên toàn quốc.Viện Kiểm sát đã xác định được rằng trong danh sách đen các thẩm phán do Cơ quan hành chính tòa án lập ra, có chữ ký của hai người này. Danh sách đen này gồm những thẩm phán có ý kiến chỉ trích hoặc phản đối các quyết định về mặt chính sách của Tòa án tối cao và Cơ quanh hành chính tòa án, hoặc các phán quyết với một số vụ kiện.Cả hai cựu Thẩm phán Park Byung-dae và Koh Young-han đều đang phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc của Viện Kiểm sát.Trong tháng này, Viện Kiểm sát dự kiến sẽ triệu tập điều tra cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae.