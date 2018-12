Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi New Zealand ủng hộ vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ngày 4/12, ngày cuối cùng trong chuyến công du ba nước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.Tại cuộc hội đàm, Tổng thống đã trình bày về phương án phát triển quan hệ song phương, tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, kêu gọi sự ủng hộ và hỗ trợ của New Zealand đối với tiến trình trên bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, Tổng thống đã có cuộc gặp với Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy. Cùng ngày, Tổng thống gặp gỡ cộng đồng Hàn kiều tại New Zealand, cam kết nhất định sẽ phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống cũng có cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập có số ghế lớn nhất tại Quốc hội New Zealand. Ông Moon cho biết Hàn Quốc đã nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để tổ chức thành công chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, tạo bước tiến lớn cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Sau khi kết thúc mọi lịch trình tại New Zealand, Tổng thống đã lên đường về nước vào hôm 4/12, kết thúc chuyến công du 3 nước là Séc, Argentina và New Zealand dài 8 ngày.