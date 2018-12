Giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2% so với cùng kỳ năm trước

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (4/12) công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 11". Theo đó chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 104,73 điểm, giảm 0,7% so với tháng 10, nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017.Mức tăng giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước đã hai tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 2%, nối tiếp tháng 10. Trước đó, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã 12 tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 1% suốt từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 9 năm nay.Giá các mặt hàng nông sản, thủy sản và chăn nuôi tăng 7,5% so với một năm trước, đã góp phần nâng tổng giá tiêu dùng tăng 0,6%. Giá các mặt hàng công nghiệp, giá điện, nước, gas đều tăng 1,5%. Giá dịch vụ cũng tăng 1,5%. Giá chế phẩm dầu mỏ tăng 6,5% do xu hướng tăng của giá dầu quốc tế.Giá tiêu dùng nếu không bao gồm các mặt hàng có biến động lớn nhất thời như nông sản hay chế phẩm dầu mỏ, tăng 1,3%, tiếp tục duy trì ở đầu ngưỡng 1%.