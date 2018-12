Photo : YONHAP News

Do chính giới không đạt được nhất trí về thời điểm thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang chiều ngày 3/12 đã mở phiên họp toàn thể Quốc hội và đưa dự thảo ngân sách ban đầu của Chính phủ lên phiên họp. Hành động này nhằm mục đích gây sức ép với các đảng cầm quyền và đối lập, hiện vẫn chưa đạt được thống nhất về ngày tháng thông qua dự thảo ngân sách, dù đã quá hạn theo quy định pháp luật.Đảng Hàn Quốc tự do, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ đã không tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội.Sau khi nghe giải trình của Chính phủ về dự thảo ngân sách năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang khẳng định nếu chính giới đạt được nhất trí về ngày tháng và trình lên được dự thảo ngân sách sửa đổi thì ông sẽ tổ chức biểu quyết thông qua dự thảo tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.Liên quan đến vấn đề này, chính giới Hàn Quốc sáng 4/12 đã nhóm họp để gấp rút thẩm định dự thảo ngân sách, nhưng vẫn không thể thu hẹp bất đồng ý kiến về nội dung ngân sách việc làm và ngân sách cho các dự án hợp tác kinh tế liên Triều.Chiều cùng ngày, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý đã tổ chức biểu tình tại Quốc hội để yêu cầu thông qua dự thảo sửa đổi cơ chế bầu cử song song với dự thảo ngân sách năm 2019. Các đảng này tuyên bố sẽ biểu tình cho tới khi nào cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri, được đưa vào áp dụng.Đảng Dân chủ đồng hành đã chỉ trích mạnh mẽ yêu sách này, nhấn mạnh chưa từng có tiền lệ Quốc hội thông qua đồng thời cả dự thảo ngân sách và dự thảo sửa đổi Luật bầu cử. Đây là điều mà bất cứ người dân nào cũng sẽ không đồng ý. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích việc Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đưa dự thảo ngân sách của Chính phủ lên phiên họp toàn thể Quốc hội là hành động mang động cơ chính trị, đồng thời đổ lỗi cho Chính phủ không đưa ra lập trường cụ thể về việc cắt giảm ngân sách, làm chậm trễ quá trình thông qua dự thảo tại Quốc hội.