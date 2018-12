Liên hợp quốc cho phép tổ chức dân sự Mỹ hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Ba (4/12) đưa tin Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã công khai nội dung phê chuẩn cho phép tổ chức dân sự là Quỹ Eugene Bell (Mỹ) hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Tổ chức này sẽ tiến hành dự án hỗ trợ điều trị bệnh lao đa kháng thuốc cho các bệnh nhân miền Bắc.Danh sách hỗ trợ được công bố gồm 280 mặt hàng thuộc ba hạng mục là điều trị cho bệnh nhân, trang bị cho phái đoàn thăm miền Bắc, tòa nhà bệnh viện.Quỹ Eugene Bell kiến nghị Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên miễn cấm vận đối với những vật tư hỗ trợ cho miền Bắc hồi tháng 2 năm nay. Tới cuối tháng trước, Ủy ban cấm vận đã phê chuẩn đề nghị này.Việc công khai danh mục các mặt hàng được phê chuẩn hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc căn cứ theo "Hướng dẫn quy trình rút gọn về hỗ trợ nhân đạo", do Mỹ khởi xướng lập ra vào tháng 8, nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch và phục vụ công tác kiểm chứng.Trong danh sách trên, ngoài các mặt hàng dược phẩm, trang thiết bị dùng trong y tế và phòng ngừa bệnh lao, còn có các mặt hàng như mỳ tôm của Hàn Quốc, cà phê hòa tan, cốc giấy. Danh sách còn ghi rõ cả nơi thu mua các hàng hóa này, như các siêu thị lớn hay trang web mua sắm trực tuyến.Trước đó, vào ngày 24/11, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên lần đầu công bố các vật phẩm được phê chuẩn hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Dư luận kỳ vọng việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên tiếp chấp thuận hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc sẽ tác động tích cực tới tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang rơi vào đình trệ.