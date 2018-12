Quốc hội kiểm tra tư cách ứng cử viên Phó Thủ tướng Hong Nam-ki

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Ba (4/12) đã mở phiên điều trần, kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki.Tại buổi điều trần, ứng cử viên Hong khẳng định sẽ tích cực tìm kiếm phương án sửa đổi cơ chế ra quyết định về mức lương tối thiểu năm sau. Đặc biệt, ứng cử viên Hong cho biết Chính phủ sẽ quyết định về mức lương tối thiểu sau khi cân nhắc tới phản ứng của thị trường, điều kiện chi trả của doanh nghiệp, và tác động tới nền kinh tế. Phát biểu này mang hàm ý sẽ cân nhắc tới tình hình kinh tế để điều chỉnh tốc độ tăng lương tối thiểu.Mặt khác, ứng cử viên Hong bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc chỉ số tâm lý tiêu dùng, kinh doanh đang có chiều hướng đi xuống, tâm lý của các chủ thể kinh tế bị co hẹp.Ông Hong Nam-ki khẳng định Chính phủ sẽ chủ động tìm kiếm phương án và điều chỉnh quy chế đối với những dự án đầu tư tư nhân gặp vướng mắc, ưu tiên tập trung nguồn lực để tạo ra việc làm, khôi phục sức sống cho nền kinh tế.Các nghị sĩ đã tập trung chất vấn ứng cử viên Phó Thủ tướng về toàn bộ chính sách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng Tương lai chính nghĩa đặt câu hỏi về giải pháp để xúc tiến hiệu quả chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, sự khác biệt về chính sách kinh tế của Chính phủ sau khi thay đổi Phó Thủ tướng. Một nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích Chính phủ mới dù đã ra mắt được một năm rưỡi nhưng không nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chỉ đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm.Mặt khác, Quốc hội cũng mở phiên điều trần đối với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án tối cao Kim Sang-hwan, chất vấn về vấn đề kiểm chứng đạo đức và lập trường của ông Kim đối với vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền tư pháp.